Arkusze CKE z chemii na poziomie rozszerzonym. Gotowe rozwiązania [MATURA 2026, 13.05.2026]

Kiedy odbywa się matura z chemii?

Zgodnie z harmonogramem CKE matura rozszerzona z chemii w 2026 roku odbywa się 13 maja o godz. 9:00. To jeden z najpopularniejszych przedmiotów wybieranych przez kandydatów na kierunki medyczne, farmację, biotechnologię czy inżynierię chemiczną. Ocena z egzaminu ma wpływ na rekrutację na wybraną uczelnię.

Ile trwa egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym?

Maturzyści mają na rozwiązanie arkusza 180 minut. To trzy godziny intensywnej pracy z obliczeniami, równaniami reakcji i analizą danych eksperymentalnych.

Jakie zadania pojawiają się na maturze z chemii?

Zgodnie z informacjami CKE, arkusz z chemii na poziomie rozszerzonym zwykle obejmuje:

Obliczenia stechiometryczne — m.in. obliczanie wydajności reakcji, stężeń, mas molowych.

Równania reakcji chemicznych — uzupełnianie, bilansowanie, przewidywanie produktów.

Chemia organiczna — izomeria, reakcje charakterystyczne, identyfikacja związków.

Chemia nieorganiczna — właściwości pierwiastków, analiza jakościowa.

Zadania eksperymentalne — interpretacja wykresów, tabel, opisów doświadczeń.

To właśnie te typy zadań maturzyści najczęściej wskazują jako najbardziej wymagające.

Kiedy wyniki matury 2026?

Na ostateczne wyniki tegorocznych egzaminów trzeba będzie poczekać do 8 lipca 2026. To wtedy uczniowie poznają swoje procenty i będą mogli rozpocząć rekrutację na studia.

Kiedy będą dostępne arkusze CKE z chemii rozszerzonej?

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalne arkusze z zadaniami z chemii rozszerzonej w środę, 13 maja po południu. Wtedy również opublikujemy je w naszej galerii wraz z sugerowanymi odpowiedziami i rozwiązaniami zadań (artykuł jest aktualizowany - odśwież stronę).

Zobacz arkusze CKE i rozwiązania zadań z chemii 2026

Po godz. 14:00 zapraszamy do naszej galerii z arkuszami CKE, gdzie znajdziesz pełny zestaw zadań z tegorocznej matury z chemii. Warto zajrzeć, by sprawdzić, jak wypadł egzamin i porównać swoje odpowiedzi.

33

Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z chemii? Pytanie 1 z 20 Jaki jest symbol chemiczny sodu? So Na S Następne pytanie