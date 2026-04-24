Matura 2026: chemia. Kiedy i o której egzamin? Sprawdź najważniejsze wytyczne i terminy z CKE

Matura 2026 z chemii: o której godzinie startuje egzamin i ile potrwa?

Środa 13 maja to kluczowa data dla wszystkich zdających maturę z chemii. Punktualnie o godzinie 9:00 rozpocznie się poranna sesja egzaminacyjna. Terminem dodatkowym będzie wtorek 9 czerwca, również o 9:00 rano. Uczniowie otrzymają równe 180 minut na rozwiązanie całego arkusza. Z kolei wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone w środę, 8 lipca.

Wymagania na maturze z chemii w 2026 roku. Co można zabrać na salę?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opiera swój test na wymaganiach podstawowych i rozszerzonych z podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników oraz dwuletnich szkół branżowych drugiego stopnia. Zdający zmierzą się z różnorodną formą sprawdzania wiedzy, obejmującą polecenia zamknięte i otwarte. Arkusze będą zawierać pytania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz luki do uzupełnienia, a także polecenia wymagające sformułowania krótszej lub dłuższej wypowiedzi pisemnej. CKE precyzuje również swoje oczekiwania w oficjalnym informatorze:

"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z: rozumowaniem, argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii, zastosowaniem do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu, oceną wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników, projektowaniem doświadczeń chemicznych oraz interpretacją ich wyników, konstruowaniem wykresów, tabel, schematów, zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych, ochroną środowiska, zastosowaniem narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów" - czytamy.

Łącznie arkusz będzie składał się z około 45 zróżnicowanych zadań. Podczas pisania testu uczniowie mogą wspomagać się kalkulatorem naukowym i linijką, a także tablicami z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Zasady oceniania matury z chemii 2026. Jak zdobyć punkty?

Egzaminatorzy uznają każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, która spełni warunki zadania. Wpisanie kilku różnych wariantów rozwiązania, z których tylko jeden jest prawdziwy, skutkuje utratą punktów za całe zadanie.

"Jeżeli informacje zamieszczone w odpowiedzi (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu zagadnienia, którego dotyczy zadanie, i zaprzeczają udzielonej poprawnej odpowiedzi, to za taką odpowiedź zdający również nie otrzymuje punktów" - przekazano.

Maturzysta musi sprawnie posługiwać się nomenklaturą chemiczną. Niezwykle ważne jest również precyzyjne opisywanie własnego toku rozumowania oraz prawidłowe interpretowanie załączonych materiałów źródłowych. Podanie niezrozumiałych odpowiedzi wiąże się z ryzykiem utraty cennego punktu.

Gdzie znaleźć arkusze maturalne z chemii i oficjalną podstawę programową?

Aktualnie obowiązująca podstawa programowa jest cały czas udostępniana do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Maturzyści znajdą niezbędne wytyczne na stronie internetowej CKE wraz z archiwum arkuszy z minionych lat. Publikowane są tam również karty odpowiedzi oraz klucze oceniania z poprzednich sesji egzaminacyjnych.

Pomysły na majówkę 2026 w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18