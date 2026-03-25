Nowa siedziba Filharmonii Krakowskiej. Znamy zwycięzcę konkursu za 450 mln zł

- Władze wyłoniły najlepszą koncepcję architektoniczną dla nowej przestrzeni muzycznej w stolicy Małopolski.
- Kompleks zlokalizowany w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki zaprojektowało renomowane biuro K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o.
- Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył aż 450 milionów złotych na budowę gmachu imienia Karola Szymanowskiego.
- Inwestycja obejmuje stworzenie głównej przestrzeni koncertowej dla 1900 gości oraz mniejszej sali kameralnej mieszczącej 300 osób.
K. Ingarden i J. Ewy Architekci zaprojektują Filharmonię Krakowską na Grzegórzkach
Przyszły gmach Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego zostanie wzniesiony na terenie krakowskich Grzegórzek. Decyzja o umiejscowieniu budynku w tej części miasta gwarantuje mieszkańcom łatwy dojazd i sprzyja ożywieniu kulturalnemu okolicy. Główną nagrodę w prestiżowym konkursie zdobyła krakowska pracownia K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o. Komisja konkursowa doceniła zaproponowaną równowagę między aspektami wizualnymi, kosztami oraz użytecznością obiektu. Zaprojektowana bryła płynnie wkomponowuje się w tkankę miejską, tworząc zarazem niezwykle nowoczesną i reprezentacyjną przestrzeń.
Zwycięska wizja architektoniczna rygorystycznie przestrzega najwyższych standardów dźwiękowych. Parametry akustyczne głównych przestrzeni konsultowano z uznanymi na świecie specjalistami, w tym z Keijim Oguchim z Nagata Acoustics Inc. oraz ekspertami z PAK Pracownia Akustyczna Kozłowski.
Członkowie sądu konkursowego szczególnie docenili układ ogromnej sali koncertowej z podwójnymi balkonami, które gwarantują doskonałe rozchodzenie się dźwięku. Uznanie zdobył również niezwykle praktyczny rozkład pomieszczeń przeznaczonych do prób muzycznych. Całość wyróżnia się sensowną logistyką i ogromnymi szansami na sprawne przeprowadzenie prac budowlanych. Twórcy najlepszej koncepcji zainkasują 170 tysięcy złotych nagrody i przystąpią do szczegółowych negocjacji projektowych. To kluczowy moment dla tej gigantycznej małopolskiej inwestycji.