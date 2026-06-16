Nowy wjazd do Zakopanego. Ważna zmiana dla kierowców

Nowy wjazd do Zakopanego. Łącznik odciąży zakorkowane centrum

W połowie tygodnia uruchomiona zostanie zupełnie nowa droga prowadząca do centrum stolicy polskich Tatr. Kierowcy zyskają dostęp do świeżo wybudowanego fragmentu drogi, który łączy rondo imienia Klimka Bachledy na Zakopiance ze znajdującą się niedaleko stacji kolejowej ulicą Szymony. Świeżo oddany do użytku odcinek liczy zaledwie 340 metrów, ale jego rola ma być kluczowa. Za sprawą tego ułatwienia turyści ominą najbardziej zatłoczone miejsca miasta.

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami burmistrz Łukasz Filipowicz przekazał, że czekają nas zmiany dotychczasowej organizacji ruchu. Zupełnie inaczej będą wyglądać zasady pierwszeństwa na ulicy Chramcówki, a także u zbiegu ulic Do Samków, Szymony i Chyców Potok. Miejscy urzędnicy zachęcają wszystkich kierujących do zachowania czujności i uważnego śledzenia nowych znaków.

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„Od środy zmienia się główny wjazd do Zakopanego. Bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie” –powiedział burmistrz.

W przeszłości sznur pojazdów z Zakopianki wjeżdżał się w ulice Kasprowicza i Nowotarską. Teraz do wyboru będą dwie drogi. „Są dni, kiedy w Zakopanem wszystkie drogi są zakorkowane. Ten odcinek nie sprawi, że korki całkowicie znikną, ale powinien poprawić przepustowość i lepiej rozłożyć ruch w mieście” – ocenił Filipowicz. Stworzenie tego łącznika kosztowało 6,4 miliona złotych. Całość wydatków na inwestycję pokryto z zasobów finansowych samorządu.

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