Nowy wjazd do Zakopanego. Ważna zmiana dla kierowców

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-16 16:54

Od środy kierowcy podróżujący od strony Krakowa zyskują alternatywny dojazd do centrum Zakopanego. Ten krótki łącznik pomiędzy Zakopianką a rejonem stacji kolejowej może zmniejszyć korki na ulicy Nowotarskiej, co usprawni ruch jeszcze przed początkiem wakacji.

Co dziś w Zakopanem, 13 m.jpg
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Zimowy krajobraz ukazuje panoramę ośnieżonych gór w tle, których szczyty giną w jasnej, częściowo zachmurzonej przestrzeni nieba. W górnej części zdjęcia dominują chmury w odcieniach szarości, bieli i jasnego pomarańczu, z niewielkimi prześwitami błękitnego nieba. Na pierwszym planie po lewej stronie znajduje się okazały budynek w tradycyjnym stylu góralskim, zbudowany z ciemnego drewna z rzeźbionymi elementami i jasnymi oknami. Poniżej rozciąga się miejski pejzaż z licznymi domami, również z elementami góralskiej architektury, z dachami częściowo pokrytymi białym śniegiem. Wzdłuż alei, po prawej stronie kadru, przemieszcza się grupa kilku osób, a trawniki po bokach ścieżki są usiane plamami śniegu i jasnozielonej, oświetlonej słońcem trawy.

Nowy wjazd do Zakopanego. Łącznik odciąży zakorkowane centrum

W połowie tygodnia uruchomiona zostanie zupełnie nowa droga prowadząca do centrum stolicy polskich Tatr. Kierowcy zyskają dostęp do świeżo wybudowanego fragmentu drogi, który łączy rondo imienia Klimka Bachledy na Zakopiance ze znajdującą się niedaleko stacji kolejowej ulicą Szymony. Świeżo oddany do użytku odcinek liczy zaledwie 340 metrów, ale jego rola ma być kluczowa. Za sprawą tego ułatwienia turyści ominą najbardziej zatłoczone miejsca miasta.

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami burmistrz Łukasz Filipowicz przekazał, że czekają nas zmiany dotychczasowej organizacji ruchu. Zupełnie inaczej będą wyglądać zasady pierwszeństwa na ulicy Chramcówki, a także u zbiegu ulic Do Samków, Szymony i Chyców Potok. Miejscy urzędnicy zachęcają wszystkich kierujących do zachowania czujności i uważnego śledzenia nowych znaków.

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Burmistrz Łukasz Filipowicz apeluje do kierowców. Zmiany kosztowały miliony

„Od środy zmienia się główny wjazd do Zakopanego. Bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie” –powiedział burmistrz.

W przeszłości sznur pojazdów z Zakopianki wjeżdżał się w ulice Kasprowicza i Nowotarską. Teraz do wyboru będą dwie drogi. „Są dni, kiedy w Zakopanem wszystkie drogi są zakorkowane. Ten odcinek nie sprawi, że korki całkowicie znikną, ale powinien poprawić przepustowość i lepiej rozłożyć ruch w mieście” – ocenił Filipowicz. Stworzenie tego łącznika kosztowało 6,4 miliona złotych. Całość wydatków na inwestycję pokryto z zasobów finansowych samorządu. 

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