16-letni Oktawian Dzięgiel zaginął 14 lipca br. po tym, jak wyszedł z domu i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu prowadzi poszukiwania, podając rysopis zaginionego: ok. 160 cm wzrostu, szczupły, krótkie ciemne włosy, zielone oczy.

Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Oktawiana proszone są o pilny kontakt z KPP w Olkuszu pod numerem 47 83 25 242 lub z numerem alarmowym 112.

Co wiemy o zaginionym 16-latku z Olkusza?

Oktawian Dzięgiel zaginął w Olkuszu w okolicach 14 lipca br. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził z miejsca zamieszkania. Od tego momentu nie wrócił do domu i nie skontaktował się z rodziną. Policja, zaangażowana w sprawę, opublikowała szczegółowy rysopis zaginionego, mając nadzieję, że dzięki temu ktoś rozpozna chłopca i przekaże cenne informacje. Zgodnie z komunikatem Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, 16-latek ma około 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Wyróżniają go krótkie, ciemne włosy oraz zielone oczy.

W dniu zaginięcia nie posiadał zarostu. Warto zwrócić uwagę na jego ubiór: miał na sobie krótkie, ciemne spodnie, niebieską koszulkę z krótkim rękawem oraz jasnozielone sportowe buty. Te detale mogą pomóc w identyfikacji chłopca w tłumie lub w miejscach publicznych. Wszyscy, którzy mieli kontakt z Oktawianem lub widzieli go po 14 lipca, proszeni są o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu.

Apel policji w sprawie zaginionego

Funkcjonariusze KPP Olkusz nie ustają w wysiłkach, aby odnaleźć zaginionego 16-latka. Podkreślają, że w takich sytuacjach każdy szczegół jest na wagę złota i może przyczynić się do pomyślnego rozwiązania sprawy. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Oktawiana. Można się kontaktować bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu pod numerem telefonu 47 83 25 242. Alternatywnie, w przypadku pilnych informacji, można skorzystać z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112. Ważne jest, aby nie zwlekać z przekazaniem informacji, nawet jeśli wydaje się ona nieistotna. Niekiedy to właśnie drobne wskazówki prowadzą do przełomu w poszukiwaniach.

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