Tyle Kraków zyskuje na Strefie Czystego Transportu. Pieniądze strumieniem płyną do miejskiej kasy

Od roku krakowska Strefa Czystego Transportu wygenerowała niemal 18,7 mln zł dzięki opłatom za wjazd pojazdów emitujących zbyt dużo spalin.

Większość transakcji realizowana jest przez internet, jednak urzędnicy zamierzają zainstalować więcej strefomatów na ulicach.

Koszty wjazdu będą sukcesywnie podnoszone, a na 2029 rok zaplanowano całkowite zablokowanie wjazdu dla aut niespełniających norm.

Dane dotyczące SCT w Krakowie

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez krakowski urząd miasta wynika, że kierowcy najchętniej wnoszą opłaty na krótki czas. Płatności dzienne i godzinowe stanowią aż 95 procent wszystkich uiszczanych należności. Wskazuje to, że wjazd do objętego restrykcjami obszaru ma najczęściej charakter okazjonalny. Jednakże pod względem finansowym największy dochód – 57 procent ogólnej puli – przynoszą opłaty abonamentowe.

Przedstawiciele krakowskiego magistratu zauważają również większą aktywność obcokrajowców korzystających z systemu płatności. Trend ten przybiera na sile szczególnie w miesiącach wakacyjnych, choć dokładne dane o pochodzeniu kierowców nie są jeszcze znane. Opłaty najprościej uregulować przez internetowy system, ale można też skorzystać ze specjalistycznych strefomatów, których sieć zostanie rozbudowana. Do działających już dziewięciu urządzeń ma dołączyć kolejnych siedem.

Kiedy stare samochody nie wjadą do Strefy Czystego Transportu w Krakowie?

Stawki za poruszanie się po Strefie Czystego Transportu pojazdami przekraczającymi limity emisji wynoszą obecnie 2,5 zł za jedną godzinę, 5 zł za cały dzień i 100 zł w przypadku miesięcznego abonamentu. Należy się jednak spodziewać podwyżek. Opłaty za wjazd do SCT mają sukcesywnie wzrastać, a celem docelowym jest wprowadzenie w 2029 roku bezwzględnego zakazu wjazdu dla starszych samochodów.

Krakowianie posiadający pojazd kupiony przed 26 czerwca 2025 roku, po dodaniu go do systemu SCT, nie płacą za wjazd. Z opłat zwolnieni są także wszyscy kierowcy, których auta spełniają normy środowiskowe. Dotyczy to pojazdów z silnikami benzynowymi i na gaz LPG klasy Euro 4 i wyższej (wyprodukowanych od 2005 roku) oraz samochodów z silnikami wysokoprężnymi z normą Euro 6 (produkcja od 2014 roku dla aut osobowych i od 2012 roku dla ciężarowych).

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