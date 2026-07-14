Wiadukt na drodze krajowej zamknięty do odwołania! Ruch pociągów wstrzymany

We wtorek samochód ciężarowy uszkodził wiadukt w Kleczy Dolnej, co spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na linii 117 między Barwałdem Średnim a Wadowicami.

PKP PLK i Polregio uruchomiły zastępczą komunikację autobusową na uszkodzonym odcinku, a pociągi Intercity są kierowane trasą objazdową.

Zdarzenie spowodowało również utrudnienia w ruchu drogowym na DK52 w Kleczy Dolnej.

Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem. Poważne utrudnienia drogowe

Wtorkowy incydent pod wiaduktem w Kleczy Dolnej (gmina Wadowice) stał się przyczyną poważnych zakłóceń. Kierowca pojazdu zignorował obowiązujące oznakowanie informujące o ograniczonej wysokości przejazdu. Konsekwencją tego lekkomyślnego działania było zaklinowanie się pojazdu pod konstrukcją i jej uszkodzenie. W obliczu zagrożenia dla bezpieczeństwa podróżnych i integralności infrastruktury, podjęto decyzję o wstrzymaniu ruchu pociągów na newralgicznym odcinku linii kolejowej 117 między Barwałdem Średnim a Wadowicami. To kluczowa trasa dla wielu osób dojeżdżających do pracy czy szkoły, a także dla turystów.

Decyzja o wstrzymaniu ruchu pociągów wymusiła na przewoźnikach natychmiastowe działanie. Jak podała PKP PLK, firma Polregio szybko zareagowała, uruchamiając zastępczą komunikację autobusową na dotkniętym problemem odcinku, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów. Autobusy kursują między Barwałdem Średnim a Wadowicami, zapewniając transport osobom, które planowały podróż koleją. Znaczące zmiany dotknęły również połączenia dalekobieżne. Pociąg Intercity relacji Poznań Główny – Zakopane został skierowany na dłuższą trasę objazdową, prowadzącą przez Oświęcim i Skawinę.

Utrudnienia na DK52. Nadzór budowlany zamknął wiadukt

Niestety, incydent w Kleczy Dolnej nie wpłynął jedynie na ruch kolejowy. Utrudnienia na DK52 stały się faktem dla kierowców poruszających się w rejonie wypadku. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zamknął do odwołania wiadukt w Kleczy Dolnej oraz biegnącą pod nim drogę krajową 52.

Droga krajowa nr 52 to jedna z najbardziej obciążonych tras w południowej Polsce, rozciągająca się od granicy z Czechami w Cieszynie aż do węzła w Głogoczowie. Przebiega ona przez takie miejscowości jak Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska, stanowiąc arterię komunikacyjną dla tysięcy pojazdów każdego dnia.

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