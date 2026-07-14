Chrząstka z nosa ratuje kolano. Lekarze z Krakowa dokonali przełomu

Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek pobranych z przegrody nosowej pacjentki.

Zabieg polegał na pobraniu 1 cm tkanki z nosa, namnożeniu komórek chrzęstnych w laboratorium do 16 cm, a następnie wszczepieniu ich do uszkodzonego kolana. Operację wykonał zespół ortopedów pod kierownictwem dr. Pawła Skowronka.

Pionierska operacja odbyła się w ramach międzynarodowego projektu badawczego N-TEC, w którym krakowski szpital jest jedynym polskim ośrodkiem. Chrząstka z nosa jest multipotencjalna i po przeszczepieniu zachowuje się jak tkanka w stawie kolanowym.

Lekarze z Krakowa biorą udział w prestiżowym programie naukowym

Szpital im. Żeromskiego w Nowej Hucie to jedyny ośrodek w Polsce, który uczestniczy w tym pionierskim programie naukowym. Polscy specjaliści współpracują z ekspertami z renomowanych szpitali w Szwajcarii, Niemczech, we Włoszech oraz w Chorwacji. Cała procedura medyczna składa się z kilku kluczowych etapów i łączy pracę krakowskich otolaryngologów i ortopedów. Pierwszy etap to pobranie materiału.

Najpierw zespół laryngologiczny pod kierunkiem dr. Pawła Papieża pobrał od pacjentki fragment tkanki z przegrody nosowej o wielkości zaledwie 1 cm. Jest to w pełni bezpieczne i nie niesie za sobą ryzyka zniekształcenia nosa, ani problemów z oddychaniem. Potem nastąpił etap laboratoryjny, podczas którego pobrane komórki chrzęstne trafiły na cztery tygodnie do specjalistycznego laboratorium w Europie. Tam, dzięki metodom zaawansowanej inżynierii tkankowej, zostały namnożone i osadzone na dedykowanej membranie. Chrząstka narosła w tym przypadku do wielkości 16 cm.

Rewolucja w ortopedii. Polscy specjaliści z Krakowa odbudowali kolano dzięki chrząstce z nosa

Ostatnim etapem była implantacja chirurgiczna, która polegała na tym, że gotowy, żywy implant biologiczny został wszczepiony do uszkodzonego kolana pacjentki. Operację wykonał zespół ortopedów pod kierownictwem dr. Pawła Skowronka z Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. Tkanka trafiła w miejsce ubytku w stawie rzepkowo-udowym kolana. Sama operacja trwała około 60 minut.

– Jest to innowacyjna metoda. Ta chrząstka z nosa, okazało się, jest chrząstką można powiedzieć bardzo prymitywną, multipotencjalną. Ona zachowuje się, po przeszczepieniu w inne miejsce tak jak chrząstka w danym miejscu. Czyli pobierając chrząstkę z nosa, namnażając ją i wszczepiając z powrotem do kolana pacjenta jesteśmy w stanie odzyskać tkankę chrzęstną, która jest bardzo podobna do tej chrząstki, która jest w stawie kolanowym – powiedział dr n. med. Michał Skowronek, ortopeda.

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