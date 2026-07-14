Ciężarówka utknęła pod wiaduktem. Droga krajowa całkowicie zablokowana

Wypadek na DK52 w Kleczy Dolnej. Ciężarówka zablokowała przejazd

Wtorkowy (14 lipca) poranek okazał się niezwykle trudny dla kierowców jadących trasą krajową nr 52 w pobliżu Wadowic. Przedstawiciele krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali, że we wtorek rano samochód ciężarowy uderzył w konstrukcję wiaduktu kolejowego w miejscowości Klecza Dolna. Uderzenie było na tyle mocne, że auto zaklinowało się pod obiektem, powodując jego znaczne uszkodzenia. Na miejsce szybko przyjechały służby ratownicze i funkcjonariusze policji, by zabezpieczyć obszar. Wypadek ten doprowadził do ogromnych problemów komunikacyjnych i powstania potężnych zatorów w całym rejonie.

Przejazd drogą krajową nr 52 został wstrzymany w dwóch kierunkach. Funkcjonariusze z Wadowic od razu zorganizowali objazdy korzystając z lokalnych dróg, aby choć trochę zmniejszyć korki. Przedstawiciel Punktu Informacji Drogowej krakowskiego oddziału GDDKiA, Arkadiusz Gawłowicz, zaznaczył jednak, że utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać nawet osiem godzin.

Mundurowi proszą kierujących o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej uwagi na drodze. Zalecają również wybór innych tras, aby ominąć zablokowany odcinek i nie powiększać istniejących korków.

Utrudnienia na kluczowej trasie w Wadowicach. Ważne połączenie na południu Polski

Należy pamiętać, że trasa krajowa nr 52 stanowi jedno z najważniejszych połączeń drogowych w południowej części kraju. Odcinek ten prowadzi od polsko-czeskiej granicy w Cieszynie aż do węzła drogowego w Głogoczowie, mija po drodze Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice oraz Kalwarię Zebrzydowską. Każdego dnia przejeżdża tędy mnóstwo pojazdów, zarówno kierowców podróżujących prywatnie, jak i wykonujących obowiązki służbowe.

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