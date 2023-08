W Krakowie kura uciekała przed... strażą miejską. "To nie będzie takie proste". Wideo trafiło do sieci

Kraków. Opóźnienie przy remoncie mostu Dębnickiego. "Stan techniczny wymaga większych zmian"

Wiadomo już, że pierwszy etap remontu mostu Dębnickiego w Krakowie nie zakończy się w planowanym terminie. Czas tych robót został wydłużony o dwa tygodnie, do 23 września. Równocześnie krakowski magistrat poinformował o wydłużeniu godzin prac przy inwestycji. Będą one prowadzone od poniedziałku do piątku do godz. 20.00, natomiast w weekendy do godz. 18.00. Zgodnie z założeniami remont mostu Dębnickiego ma trwać około 5 miesięcy.

- Trwa pierwszy od 25 lat duży remont mostu Dębnickiego. W trakcie wczorajszej wizji terenowej z udziałem projektanta pełniącego nadzór nad pracami wskazano na konieczność rozszerzenia zakresu prowadzonych dotychczas robót. Po rozryciu części mostu okazało się, że stan techniczny obiektu wymaga wprowadzenia większych zmian w ramach wsporników chodnikowych na przeprawie i dojazdach do niej, a także wymienienia dodatkowych elementów wyposażenia – krawężników, wpustów mostowych i balustrad. W związku z tym remont pierwszego pasa (od strony Salwatora) potrwa dwa tygodnie dłużej niż wcześniej zakładano – do 23 września. Potem drogowcy zajmą się drugą nitką (od strony Wawelu) - wyjaśnia wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Nowy harmonogram prac dla pierwszego etapu remontu mostu Dębnickiego

od 24 lipca do ok. 13 sierpnia:

prace naprawcze płyty pomostowej, kap chodnikowych i gzymsów (rozbiórka zdegradowanych elementów, iniekcja rys, uzupełnienie ubytków)

od 14 sierpnia do ok. 27 sierpnia:

montaż urządzeń dylatacyjnych

montaż wpustów mostowych

montaż saczków

montaż krawężników

od 28 sierpnia do ok. 3 września:

wykonanie izolacji płyty pomostowej

wykonanie nawierzchni żywicznej chodników

montaż stalowych barier energochłonnych

montaż/naprawa balustrad

montaż latarni

od 4 września do ok. 23 września:

ułożenie drenów podłużnych

wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej jezdni

wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej jezdni

Równolegle prowadzone są prace pod obiektem, na szerokości bulwarów:

wymiana skorodowanych elementów stalowych podparć urządzeń

zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych

naprawa ciosów pod łożyskowych

konserwacja łożysk

renowacja okładziny kamiennej przyczółków.

Niecodzienny pościg w Krakowie. Pierzasta uciekinierka nie chciała stracić wolności