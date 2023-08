i Autor: Shutterstock

Groza

Z zazdrości o Małgorzatę strzelił koledze w serce. Poszło o jeden pocałunek

Gwałtownym wybuchem agresji Roberta S. zakończyło się spotkanie towarzyskie z udziałem czterech osób, do którego doszło w mieszkaniu przy ul. Lubostroń w Krakowie. Jak podaje Love Kraków, mężczyzna był tak zazdrosny o swoją partnerkę Małgorzatę P., że do jednego z uczestników biesiady strzelił z broni śrutowej, trafiając go prosto w serce. Wcześniej Małgorzata pocałowała pokrzywdzonego, co wywołało wściekłość Roberta S.