Krakowska straż miejska udostępniła w Internecie nagranie wideo z nietypowej interwencji, do której doszło przy al. Pokoju. Powodem podjęcia działań była... kura swobodnie spacerująca po pasie zieleni. Ptakowi w tym miejscu groziło śmiertelne niebezpieczeństwo ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo torów. Uciekinierka nic sobie jednak z tego nie robiła i nie zamierzała grzecznie oddać się w ręce mundurowych oraz wezwanego na miejsce pracownika KTOZ. - To nie będzie takie proste - stwierdził jeden z interweniujących mężczyzn, gdy kura nie pozwalała się złapać do siatki. Ostatecznie działania zakończyły się sukcesem. Ptak został bezpiecznie odłowiony, a podczas eskapady nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu.

- O kurka! - pomyślał strażnik na widok ptaka z rzędu grzebiących, miarowo maszerującego po pasie zieleni przy al. Pokoju, a później przystąpił do działania…wezwał na miejsce pracownika KTOZ’u, jednocześnie dbając o to, by żadne pióro ptakowi z głowy nie spadło. Ostatecznie pierzasta spacerowiczka - przy wydatnej pomocy strażników - została bezpiecznie odłowiona! - zrelacjonowali nietypową interwencję strażnicy miejscy z Krakowa.

Niecodzienny pościg w Krakowie. Pierzasta uciekinierka nie chciała stracić wolności