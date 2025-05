Oszuści podszywają się pod instytucję publiczną. Tego żądają przez telefon

Matura ustna z angielskiego 2025 - przydatne zwroty. Co powtórzyć?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) ostrzega przed nową falą oszustw. Przestępcy podszywają się pod agencję, obiecując łatwe pieniądze w postaci pożyczek i dotacji. Ich celem jest wyłudzenie od ofiar opłat za rzekome przesyłki dokumentów.

Schemat działania oszustów jest zawsze podobny. Po nawiązaniu kontaktu telefonicznego obiecują ofierze szybką i łatwą pomoc finansową. Następnie pod różnymi pretekstami nakłaniają do wpłacenia pieniędzy. Najczęściej chodzi o opłatę za przesyłkę dokumentów lub prowizję.

- W związku z docierającymi do nas sygnałami dotyczącymi prób oszustw polegających na podszywaniu się pod pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. celem wyłudzeń finansowych przypominamy: nasi pracownicy nie realizują telemarketingu adresowanego do osób fizycznych, aktualna oferta MARR S.A. dostępna jest na stronie www.marr.pl, nasi pracownicy nie oferują wysyłki dokumentów za pobraniem. Jeśli otrzymałeś/otrzymałaś telefon z propozycją atrakcyjnej dotacji bądź pożyczki uzależnionej od odebrania dokumentów za pobraniem (oszuści oczekują z góry kilkuset złotych) to zachowaj czujność i niezwłocznie skontaktuj się z policją - informuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

