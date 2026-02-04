Funkcjonariusze CBZC, pod nadzorem krakowskiej prokuratury, rozbili grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze na Facebooku metodą "na kod BLIK".

Przestępcy przejmowali konta, prosili znajomych ofiar o przelewy i zamieniali środki na kryptowaluty. Poszkodowanych jest co najmniej 750 osób, a straty przekraczają 600 tys. zł.

W akcji na terenie całego kraju zatrzymano 9 osób w wieku 18-27 lat, które zostały tymczasowo aresztowane. Zabezpieczono mienie o wartości co najmniej 4 mln zł, w tym głównie kryptowaluty.

Młodzi informatycy mózgami operacji. Tak działało oszustwo na BLIK i pranie pieniędzy w kryptowalutach

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie, grupa działała co najmniej od stycznia 2023 roku. Przestępcy byli doskonale zorganizowani. Ich pierwszym krokiem było przełamanie zabezpieczeń i przejęcie kontroli nad kontami w popularnym serwisie społecznościowym. Będąc w posiadaniu danych dostępowych do ponad 1500 profili na Facebooku, rozpoczynali właściwą część operacji. Podszywając się pod właściciela konta, wysyłali dramatyczne wiadomości do jego znajomych. Najczęściej tłumaczyli się nagłą potrzebą i rzekomą blokadą własnego rachunku bankowego. Prosili o pożyczenie kilkuset złotych poprzez wygenerowanie i przesłanie kodu BLIK.

To właśnie oszustwo na BLIK stało się ich znakiem rozpoznawczym. Nieświadome podstępu ofiary, chcąc pomóc, realizowały płatności. Pieniądze błyskawicznie trafiały do przestępców, którzy natychmiast je „prali”. Jak ustalili śledczy, środki pochodzące z wyłudzeń były zamieniane na kryptowaluty, które następnie lokowano na różnych giełdach i w specjalnych portfelach, aby maksymalnie utrudnić ich wyśledzenie.

W wyniku skoordynowanych działań, które funkcjonariusze CBZC przeprowadzili na terenie całego kraju, zatrzymano łącznie dziewięć osób. To obywatele Polski w wieku od 18 do 27 lat. Część z nich to studenci lub uczniowie kierunków informatycznych, którzy swoją wiedzę postanowili wykorzystać do popełniania przestępstw. Podczas przeszukań zabezpieczono ogromną ilość sprzętu elektronicznego – telefony, komputery i nośniki danych, które teraz stanowią kluczowy materiał dowodowy. Udało się także odzyskać mienie o gigantycznej wartości. Łącznie zabezpieczono majątek wart co najmniej 4 mln zł, w tym ponad 3 mln zł zgromadzone w kryptowalutach oraz luksusowe zegarki znanych marek.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt dla całej grupy. Sprawcom oszustwa na BLIK grożą surowe kary

Zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Krakowie, lista jest długa i bardzo poważna. Odpowiedzą między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa komputerowe, nielegalne uzyskanie informacji oraz pranie brudnych pieniędzy. Za te czyny grozi im wieloletnie więzienie.

Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec wszystkich dziewięciu podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego. Cała grupa trafiła do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Ustalono już ponad 750 pokrzywdzonych, a szkody szacuje się na ponad 600 tysięcy złotych, jednak te liczby mogą jeszcze znacząco wzrosnąć. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej bulwersującej sprawie.