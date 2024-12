Otwarcie północnej obwodnicy Krakowa. "Najważniejsza inwestycja drogowa"

Dodatkowa opłata za wjazd do Krakowa! Zapłacą właściciele takich samochodów. 1 lipca 2025 r. to kluczowa data

Na ten dzień wielu kierowców czekało szczególnie mocno. W poniedziałek, 23 grudnia otwarty został odcinek drogi S52, stanowiący fragment północnej obwodnicy Krakowa. W ramach inwestycji wybudowana została dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 12,5 kilometra – na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice. Każda jezdnia posiada po trzy pasy ruchu. Tym samym Kraków został połączony z Warszawą drogą ekspresową.

W ramach budowy inwestycji powstały też dwa tunele: dłuższy, o długości 653 metrów w Zielonkach i krótszy, 496-metrowy w Batowicach. W ciągu trasy ekspresowej powstało 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów. Wybudowano węzły: Modlnica – do istniejącego węzła dobudowano cztery łącznice, Zielonki – węzeł na skrzyżowaniu S52 POK z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i Trasą Wolbromską, Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK7 i al. 29-listopada, Batowice – w miejscu skrzyżowania S52 POK i drogi powiatowej (ul. Karola Wojtyły).

W uroczystości otwarcia drogi wzięli udział między innymi: wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Otwarty fragment północnej obwodnicy Krakowa Dariusz Klimczak nazwał "najważniejszą inwestycją drogową w Polsce w 2024 r.".

- Dzisiaj oddajemy do użytkowania kierowców najważniejszą inwestycję drogową w tym roku w Polsce. Otwieraliśmy już kilka ważnych dróg ekspresowych, jak i nowe odcinki autostrady A2, natomiast żadna z nich nie miała tak ważnego znaczenia dla komunikacji, transportu i funkcjonowania w aglomeracji, jak obwodnica i brakujący odcinek drogi S7 - stwierdził minister infrastruktury.

Realizacja inwestycji umożliwi stworzenie wokół Krakowa pełnego "ringu". Tym samym Kraków będzie drugim miastem po Łodzi z pełną obwodnicą o klasie dróg autostradowo-ekspresowych. Stanie się to jednak po zakończeniu prac na brakującym odcinku drogi S7, czyli w 2026 r.

- Po otwarciu odcinka północnej obwodnicy Krakowa ograniczone zostanie m.in. natężenie ruchu pojazdów ciężkich na ulicach miasta. Całkowity efekt będzie zauważalny po pełnym domknięciu ringu (z uwzględnieniem drogi S7). Miejski inżynier ruchu przygotowuje się do wprowadzenia rozwiązań w zakresie oznakowania, które będą przekierowywały ruch do najbliższego węzła drogowego. Ma to przyczynić się do jak najszybszego wyeliminowania ruchu tranzytowego i długodystansowego z miasta - informuje krakowski samorząd.