Dodatkowa opłata za wjazd do Krakowa! 1 lipca 2025 r. to kluczowa data

W Krakowie wraca temat wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Władze samorządowe nie złożyły broni w tej kwestii, pomimo że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił poprzednią uchwałę rady miejskiej dotyczącą SCT. Propozycja nowej uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu została zmodyfikowana w stosunku do pierwotnej wersji. Mimo tego właściciele starszych samochodów nie będą zadowoleni z zaproponowanych rozwiązań.

Zgodnie z nową propozycją od 1 lipca 2025 r. do Krakowa nie będą mogły wjeżdżać auta wyprodukowane przed 2005 r. i niespełniające normy co najmniej Euro 4 (w przypadku diesli będzie to odpowiednio: rok produkcji 2014 i norma Euro 6). Przez pierwsze pięć lat zakaz nie będzie jednak dotyczył mieszkańców Krakowa. Z kolei osoby spoza Krakowa, które dysponują starszymi pojazdami przez pierwsze trzy lata otrzymają możliwość wjazdu do SCT pod warunkiem wniesienia opłaty emisyjnej. Ma ona wynosić: 2,50 zł za 1 godz., 20 zł za dzień lub 500 zł za miesiąc.

Jaki obszar obejmie Strefa Czystego Transportu?

Projekt zakłada, że nowa strefa obejmie niemal całe miasto, poza terenami na wschód od drogi ekspresowej S7, czyli terenów Kombinatu i go otaczających. Nie obejmie również kluczowych łączników do obwodnicy autostradowej, takie jak ul. Zakopiańska czy al. 29 Listopada, a także ul. Wielicka, aby zapewnić dostęp do ważnych miejsc (szpitale, parkingi Park&Ride czy węzły autostradowe).

Kluczowe założenia propozycji nowej SCT:

początkowe wymagania dla aut osobowych z silnikiem benzynowym (w tym LPG) to rok produkcji przynajmniej 2005 albo spełniony wymóg normy emisji nie niższej niż Euro 4. Dla diesli to, odpowiednio, minimum 2014 rok produkcji albo minimum norma emisji Euro 6

od 1 lipca 2030 r. wymagania dla diesli zostaną zaostrzone: wymagany będzie minimum rok produkcji 2018 albo norma emisji Euro 6dT

mieszkańcy Krakowa będą objęci wymogami SCT dopiero od 1 lipca 2030 r.

dla pojazdów spoza Krakowa, które nie będą spełniać wymogów, wprowadzony będzie okres przejściowy: do 30 czerwca 2028 r. Do tego czasu wjazd takich aut będzie możliwy po dokonaniu opłaty emisyjnej

obszar SCT to niemal cały Kraków, z wyjątkami umożliwiającymi dojazd do niektórych szpitali czy autostradowej obwodnicy oraz bez obszarów na wschód od drogi ekspresowej S7

wyłączenia dla osób z niepełnosprawnościami, pojazdów historycznych i pojazdów specjalnych (np. dźwigi czy campery)

planowana jest automatyzacja kontroli pojazdów, redukcja zbędnej biurokracji.

