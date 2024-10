Mgła sparaliżowała lotnisko w Krakowie. Odwołane loty i opóźnienia

W piątek, 25 października pogoda dała się we znaki podróżnym korzystającym z lotniska w Krakowie-Balicach. PAP podaje, że s powodu mgły dwa rejsy z lotniska Kraków Airport zostały odwołane. Chodzi o loty z Krakowa do Zurychu przewoźnika Swiss i do Monachium liniami Lufthansy. Na lotnisku w Krakowie nie mogła lądować maszyna z Tel Awiwu. Samolot został przekierowany do Budapesztu. Dodatkowo z opóźnieniami od rana na lotnisku musieli liczyć się pasażerowie lecący m.in. do Sztokholmu, Neapolu, Mediolanu, Stambułu, Abu Zabi i Wiednia.

W godzinach południowych sytuacja pogodowa na lotnisku poprawia się. W kolejnych dniach w Małopolsce gęste mgły mogą jednak nadal występować. Z tego powodu utrudnienia są spodziewane nie tylko na lotnisku, ale też na drogach, gdzie widoczność będzie ograniczona.

