Miasto wydało komunikat w sprawie metra w Krakowie. Poinformowało w nim, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło gminę Oświęcim do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Samorząd w Krakowie musiał się wyłączyć z postępowania, ponieważ rodziny prezydenta i wiceprezydenta miasta posiadają nieruchomości w obrębie planowanej inwestycji. Zgodnie z prawem stroną postępowania jest każdy, komu przysługuje prawo własności do nieruchomości, leżącej na terenie inwestycji lub znajdującej się w odległości 100 metrów od granicy planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Krakowski magistrat zapewnia, że przekazanie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej do innej gminy nie wpłynie na opóźnienia w realizacji inwestycji.

Gmina Oświęcim otrzyma od Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentację, opracowaną na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, co spowoduje, że będzie ona mogła rozpocząć kolejny etap postępowania administracyjnego, polegającego na przekazaniu raportu do uzgodnień do trzech organów. To działanie nie wpłynie na harmonogram budowy metra - tłumaczy krakowski magistrat.