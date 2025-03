Volkswagen staranował trzy auta. Kierowca zasnął za kierownicą?

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 94 w Sienicznie koło Olkusza. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca volkswagena passata, jadąc od strony Krakowa w kierunku Olkusza, prawdopodobnie zasnął za kierownicą. W wyniku tego zjechał na sąsiedni pas ruchu i uderzył w hondę. Kierowca hondy, próbując uniknąć czołowego zderzenia z volkswagenem, uderzył w inne pojazdy – najpierw w volkswagena tiguana, a następnie zderzył się czołowo z toyotą. Kierowca subaru, jadący za toyotą, gwałtownie zjechał na krawężnik, uszkadzając oponę i felgę.

Kobieta trafiła do szpitala z urazem kręgosłupa. Droga zablokowana na cztery godziny

W wyniku karambolu cztery pojazdy zostały uszkodzone. Wszyscy kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Do szpitala przewieziono kierowcę volkswagena passata, a także kierowcę toyoty oraz jego pasażerkę. Kobieta doznała urazu kręgosłupa i wymagała dalszej hospitalizacji, pozostając na obserwacji. Droga krajowa nr 94 była całkowicie zablokowana przez cztery godziny. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowości Zederman i Kosmolów.

Apel policji: wsiadaj za kółko wypoczęty!

Policja apeluje do kierowców o rozważną i ostrożną jazdę oraz o dostosowanie prędkości do warunków ruchu i sytuacji na drodze. "Przypominamy, że za kierownicę należy wsiadać wypoczętym. Zmęczenie, apatia i otępienie powodują spowolnione reakcje. To objawy, które zawsze powinny wzbudzić czujność kierowców. Nasze błędy i zaniechania mogą niestety mieć poważne konsekwencje" - przypominają funkcjonariusze.

