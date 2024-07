Pilna decyzja. Dorożki znikają z krakowskiego rynku

Cofał śmieciarką i doszło do tragedii! Nie żyje 16-latek, który jechał hulajnogą [ZDJĘCIA]

W niedzielę i poniedziałek, 21 i 22 lipca zamknięty będzie postój dorożek na Rynku Głównym i ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką - poinformował krakowski urząd miasta. Dorożki nie mogą też przejeżdżać przez Rynek.

Postój stały dorożek na Rynku Głównym oraz ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej pozostaną zamknięte w niedzielę i poniedziałek w godz. 9.30–19.30 w związku z wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałami. Obowiązuje ono od niedzieli od godz. 12.00 do poniedziałku do godz. 20.00.

Jak podał magistrat w niedzielnym komunikacie, powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych - przy Barbakanie oraz w alejkach Plant, a także dodatkowego, regularnego pojenia koni i śledzenia komunikatów na temat rozwoju sytuacji pogodowej.

Według prognoz w niedzielę temperatura może sięgać od 30 do 32 st., natomiast w poniedziałek - od 31 do 33 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

