Koncert Pitbulla w Krakowie. Szaleństwo w Tauron Arenie

23 czerwca odbył się długo wyczekiwany koncert Pitbulla w Krakowie, na który przybyło mnóstwo fanów z każdego zakątka Polski. Już od wczesnych godzin porannych przed halą pojawiały się osoby, które przez wiele godzin z prowiantem i karimatami oczekiwały na otwarcie bramek. W tłumie królowały oczywiście kultowe stylizacje inspirowane samym Pitbullem - białe koszule, czarne okulary, muszki i charakterystyczne czepki imitujące łysinę. Całe wydarzenie poprzedził występ Shaggy’ego, który już na starcie rozbujał publiczność i przygotował ją na jeszcze lepszą zabawę z amerykańską gwiazdą.

Zdjęcia z koncertu Pitbulla w Krakowie

Drugi koncert Pitbulla w Krakowie. 24 czerwca powtórka show

Wtorkowa noc 24 czerwca w Tauron Arenie zapowiada się równie obiecująco, jak poniedziałkowa, a fani kolejkują przed wejściem już od wielu godzin. Choć pierwszy koncert Pitbulla rozgrzał publikę do czerwoności, to emocje wśród fanów jeszcze nie opadły. Lada moment Tauron Arena znowu zadrży w rytmie "Give Me Everything" czy "I Know You Want Me". Jeśli wybieracie się na dzisiejsze show życzymy miłej zabawy i poniżej przedstawiamy krótką rozpiskę godzinową:

Pitbull w Krakowie - rozpiska godzinowa na 24 czerwca

godz. 18 - otwarcie bramek

godz. 20 - DJ Laz

godz. 21:15 - Pitbull.

Fenomen Pitbulla

Pitbull, a właściwie Armando Christian Pérez to postać, która od lat nie schodzi ze sceny i list przebojów. Jego przepis na sukces? Eksplozja energii, charyzma i taneczne hity, które łączą style: od popu i hip-hopu, przez reggaeton, po house. Co ciekawe, choć nie jest on klasycznym wokalistą ani typowym raperem, jego utwory zna niemalże każdy. Oczywiście nie zapominajmy, że Pitbull zyskał ogromną rzesze fanów także dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi - elegancka biała koszula, ciemne okulary, łysina i błysk w oku stały się jego znakiem rozpoznawczym.