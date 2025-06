Spis treści

Pitbull zwrócił się do Polskich fanów. Przygotował nie lada niespodziankę

To będzie wieczór pełen energii, świateł, tańca i niezapomnianych hitów. Pitbull, jedna z największych ikon współczesnej muzyki rozrywkowej występuje dziś w Krakowie na Tauron Arenie. Artysta znany z takich hitów jak "International Love" czy "I Know You Want Me" lada moment rozgrzeje do czerwoności tysiące swoich fanów. Zanim to jednak nastąpi, amerykański muzyk postanowił zaskoczyć ich nieco inaczej.

W mediach społecznościowych pojawił się bowiem post, w którym Pitbull zwraca się do fanów po polsku, oznajmiając, że ma dla nich niespodziankę. Okazuje się, że jest jeszcze szansa na zgarnięcie biletów na koncert w Krakowie i nie tylko!

BALD E’S – WYGRAJ BILETY NA KRAKÓW! Tak wielu fanów przegapiło bilety na moje koncerty w Krakowie w przyszłym tygodniu, że rozdaję kilka. PRZYGOTUJ SIĘ NA WEJŚCIE: Odbierz swój karnet BALD E’S już teraz, korzystając z linku w bio — szczegóły dotyczące wstępu zostaną wysłane wyłącznie do posiadaczy karnetu w późniejszych godzinach dnia - czytamy w poście na Instagramie.

Osoby, które zapiszą się do specjalnego newslettera mają okazję zdobyć bilety na koncert w Krakowie oraz automatycznie biorą udział w konkursie, w którym można wygrać wyjazd na imprezę z Mr. Worldwide do Las Vegas we wrześniu!

Po odebraniu BALD E’S Pass automatycznie bierzesz udział w konkursie na imprezę ze mną w Las Vegas we wrześniu! Podróż obejmuje: bilet lotniczy w obie strony dla Ciebie i osoby towarzyszącej, 3 noce w hotelu Fontainebleau w Las Vegas, 2 bilety VIP na pokaz

Pitbull w Krakowie. Koncert już za chwilę

Koncert Pitbulla w Krakowie od samego początku wzbudzał wiele emocji i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Fani niemalże walczyli o bilety i niestety nie każdemu udało się je zdobyć. Na szczęści ci, którzy nie mają wejściówek na show 23 i 24 czerwca mogą jeszcze spróbować je zdobyć w konkursie Pitbulla, o którym pisaliśmy wyżej.

Koncert Pitbulla w Krakowie 23 i 24 czerwca

Dziś i jutro Kraków stanie się światową stolicą gorących rytmów. O czym więc warto wiedzieć chwilę przed koncertem? Poniżej przedstawiamy podstawowe rozpiski godzinowe wydarzenia:

Pitbull w Krakowie - rozpiska godzinowa na 23 czerwca

18:00 - otwarcie drzwi

20:00 - Shaggy

20:35 - DJ Laz

21:15 - Pitbull.

Pitbull w Krakowie - rozpiska godzinowa na 24 czerwca

18:00 - otwarcie drzwi

20:00 - DJ Laz

21:15 - Pitbull.

Pitbull podczas pierwszego koncertu w Polsce