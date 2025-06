Pitbull w Krakowie. Koncert na Tauron Arenie za chwilę. O czym warto wiedzieć?

Pogoda dała się we znaki! Strażacy interweniowali ponad 2000 razy. A to nie koniec!

Spis treści

Pitbull w Krakowie 2025. Kiedy Mr. Worldwide odwiedzi Polskę?

Na koncert Pitbulla w Polsce czekało mnóstwo fanów, którzy ucieszyli się, gdy na początku 2025 roku ogłosił on, że ze swoją trasą "Party After Dark" zawita również do naszego kraju. Mr. Worldwide odwiedzi Kraków, bowiem właśnie tam na Tauron Arenie zagra niesamowite koncerty dla tysięcy osób. Wydarzenie zaplanowane jest na 23 i 24 czerwca 2025 roku.

Koncert Pitbulla w Krakowie: bilety

Gdy bilety na koncert Pitbulla w Krakowie trafiły do sprzedaży, kolejki były zaskakująco długie i tylko prawdziwi szczęściarze zdobyli upragnione wejściówki. Najchętniej kupowane były oczywiście miejsca na płycie, by być jak najbliżej artysty. Obecnie w sprzedaży znajdują się jeszcze pojedyncze bilety na wydarzenie, lecz jeśli jesteście zainteresowani, polecamy pospieszyć się z zakupem, ponieważ chwilę przed koncertem mogą one zniknąć niczym świeże bułeczki.

Pitbull koncert Kraków

Dla wielu koncert Pitbulla w Krakowie to ważne wydarzenie i spełnienie marzeń. W dniu wydarzenia warto więc pamiętać o kilku kwestiach, by tak istotny moment nie zmienił się w koszmar. Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek:

Bilety: sprawdź wcześniej szczegóły: upewnij się, że masz wejściówkę przy sobie wraz z dowodem tożsamości.

sprawdź wcześniej szczegóły: upewnij się, że masz wejściówkę przy sobie wraz z dowodem tożsamości. Przyjdź z wyprzedzeniem: otwarcie bram przewidywane jest na godzinę 18:00, lecz jeśli chcesz zająć dobre miejsce, pod halą powinieneś być wcześniej.

otwarcie bram przewidywane jest na godzinę 18:00, lecz jeśli chcesz zająć dobre miejsce, pod halą powinieneś być wcześniej. Ekwipunek na koncert: pamiętaj, że pewnych rzeczy nie można wnosić na koncert. Unikaj butelek o dużej pojemności, aparatów, dronów czy niebezpiecznych narzędzi.

pamiętaj, że pewnych rzeczy nie można wnosić na koncert. Unikaj butelek o dużej pojemności, aparatów, dronów czy niebezpiecznych narzędzi. Dojazd i parkowanie: zaparkowanie pod halą w dniu koncertu może być utrudnione, rozważ więc dojazd komunikacją miejską lub taksówką.

zaparkowanie pod halą w dniu koncertu może być utrudnione, rozważ więc dojazd komunikacją miejską lub taksówką. Ubiór: postaw na wygodę i ubierz się odpowiednio do pogody.