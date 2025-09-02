Po wypadku pan Marek mógł zostać inwalidą. Lekarze uratowali mu kciuka

Maszyna obcięła mu palec. "To był dla mnie normalny dzień pracy"

Dramatyczny wypadek wydarzył się na początku sierpnia. Dochodziła godzina 10:00 kiedy pan Marek włożył rękę do zbiornika z wirnikiem.

– To był dla mnie normalny dzień pracy. Przyjmowałem dostawę pszenicy, chciałem sprawdzić czy nie jest zaparzona i włożyłem rękę do zbiornika z wirnikiem. Niestety zbyt głęboko, a maszyna już pracowała. Nie zdążyłem zareagować i w sekundzie straciłem całego kciuka, palec wskazujący został poszarpany – opowiada mężczyzna w rozmowie z "Super Expressem". – Koledzy z pracy błyskawicznie zareagowali, wiedzieli jak udzielić pomocy. Dwóch zrobiło mi opatrunek, pozostali poszli szukać zagubionego kciuka. A to wcale nie było łatwe, zniknął w pszenicy. Istniało ryzyko, że wpadnie do spichlerza, a wtedy byłby już nie do odnalezienia. Na szczęście udało się kolegom go odnaleźć, prawidłowo go zabezpieczyli i wraz nim pojechałem karetką najpierw do szpitala w Wadowicach – dodaje pan Marek.

Operacja trwała wiele godzin

Tam, po konsultacji ze specjalistami z 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego zapadła decyzja o kwalifikacji do zabiegu. Pacjent bardzo szybko został przetransportowany do krakowskiej placówki przy ul. Wrocławskiej.

Rozpoczęła się wielogodzinna operacja. Trwała 7 godzin, zakończyła się 10 minut przed północą. Dziś pan Marek może poruszać palcem i przyszytym kciukiem.

– Nasz zespół w serwisie replantacyjnym działa od 3 lat, natomiast od lutego tego roku działa Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu i Replantacji i pełnimy dyżury replantacyjne. Obecnie jest to 6 dyżurów w miesiącu. Na mapie Polski jest 12 ośrodków, które pełnią takie dyżury. Jest to oddolna inicjatywa ośrodków, które wykazują gotowość do zaopatrywania pacjentów z amputacjami urazowymi kończyn – tłumaczy Mateusz Kaczmarczyk, ortopeda, jeden z sześciu lekarzy pracujących na oddziale.

