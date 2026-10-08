Pogoda dla Krakowa na weekend 9-11 października

Mieszkańcy Krakowa i turyści planujący weekend w mieście powinni zwrócić uwagę na prognozę, która pokazuje wyraźny podział aury. Pierwsza część weekendu przyniesie chłód, wiatr i przelotne opady. Z kolei sobota i niedziela upłyną pod znakiem wyższych temperatur i bez deszczu, ale nie oznacza to powrotu słonecznej pogody.

Chłodny i wietrzny piątek

Weekend w Krakowie rozpocznie się od najchłodniejszego dnia. W piątek, 9 października, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie około 13 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 8 stopni. Odczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, który będzie wiał ze średnią prędkością blisko 5 m/s. Mimo że prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, to właśnie w piątek pojawi się jedyny akcent deszczowy w ten weekend. Prognozy przewidują niewielkie opady.

Cieplej, ale pod gęstymi chmurami

Od soboty pogoda w Krakowie wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim zrobi się cieplej. 10 października będzie najcieplejszym dniem weekendu, z temperaturą sięgającą w dzień 16 stopni. Noc również będzie nieco łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Co ważne, całkowicie zanikną opady deszczu, a wiatr osłabnie do około 3 m/s. Jest jednak pewien haczyk – słońca raczej nie zobaczymy, ponieważ na niebie dominować będzie duże zachmurzenie.

Niedziela, 11 października, przyniesie bardzo podobne warunki. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 16 stopni, a minimalna spadnie do około 8 stopni. Podobnie jak w sobotę, nie należy spodziewać się opadów, a wiatr pozostanie słaby. Niebo nad Krakowem przez cały dzień będzie jednak w dużej mierze pokryte chmurami.

Jak spędzić taki weekend w Krakowie?

Piątkowa aura, z przelotnym deszczem i silniejszym wiatrem, może zachęcać do spędzania czasu w miejscach zadaszonych lub zaplanowania krótszych wyjść w cieplejszym ubraniu. Zupełnie inne możliwości dają sobota i niedziela. Wyższa temperatura i przede wszystkim brak opadów stworzą idealne warunki do dłuższych spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Nawet jeśli słońce nie będzie przebijać się przez chmury, aura będzie sprzyjała zwiedzaniu czy spotkaniom w plenerze. Lżejsze okrycie powinno w zupełności wystarczyć, by komfortowo spędzić czas poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather