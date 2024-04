Podano datę pogrzebu 7-letniego Tymusia i jego mamy. "Mam przed oczami uśmiechniętą twarz tego małego chłopca"

Zaginął 17-letni Wiktor! Nie dojechał do szkoły, wyszedł skoro świt

W Poniedziałek Wielkanocny cała rodzina wybrała się do Rabki – Zdrój, do szpitala kardiologicznego, w odwiedziny do ojca pani Anny. Zaparkowali samochód nieopodal budynku szpitala i ledwo z niego wysiedli: Anna W. z synkiem Tymkiem najpierw, jej mąż z córkami chwilę później. Anna i Tymuś dążyli zrobić kilka kroków i przygniotło ich powalone podmuchem wiatru drzewo. Pan Kazimierz i dziewczynki widzieli tą tragedie, widzieli ja ginie ich mama i brat. Są pod opieką psychologa.

- To naprawdę zacna i szanowana u nas w miejscowości rodzina. Nie możemy uwierzyć, że taka tragedia ich spotkała. Do dziś mam przed oczami uśmiechniętą twarz tego małego chłopca – powiedziała pani Maria, mieszkanka Mordarki.

Pogrzeb Tymusia i jego mamy Anny odbędzie się 5 kwietnia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce. O godzinie 13 zostanie odprawiona modlitwa różańcowa. Pół godziny później odprawiona zostanie msza żałobna, po której nastąpi przewiezienie zmarłych na cmentarz komunalny w Limanowej.

Pięć ofiar wichur w Polsce

W poniedziałkowych wichurach zginęło łącznie 5 osób, w tym dwoje dzieci. Oprócz wypadku w Rabce-Zdroju doszło do jeszcze dwóch tragicznych zdarzeń, obu w Zakopanem. Na ul. Kaszelewskiego drzewo spadło na 5-osobową rodzinę, uderzając śmiertelnie 9-latka i raniąc dwie kobiety. Z kolei na zakopiańskiej Olczy drzewo spadło na jadący samochód, który prowadziła 23-latka - kobieta zginęła na miejscu.