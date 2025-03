Wczoraj wieczorem (27.03) na drodze krajowej nr 47 w Zakopanem policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej osobowego audi. Kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę, łamiąc przy tym szereg przepisów ruchu drogowego. Pościg zakończył się w Kuźnicach, gdzie 44-latek porzucił auto na tatrzańskim szlaku i próbował uciec pieszo. Został jednak szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy.

44-latek był osobą poszukiwaną do odbycia kary więzienia. Odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu i innych substancji zabronionych. Pobrano mu krew do badań. Samochód został zabezpieczony na strzeżonym parkingu.

Zignorowanie polecenia do zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego np. (policjanta) jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi kara do 3 lat więzienia.