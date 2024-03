Kraków. Trasa Półmaratonu Marzanny i Biegu z Dystansem „Dla Małych Serc”

Trasa Półmaratonu Marzanny: start o godz. 11.00 – deptak al. 3 Maja – deptak wzdłuż al. Focha – jezdnia ul. Focha – ul. Kasztelańska – Senatorska – Komorowskiego – Dojazdowa – bulwar Rodła – bulwar Czerwieński (dół) – pochylnia przy Skałce (do góry) – bulwar Inflancki (górą) – Rybaki – skrzyżowanie z ul. Krakowską – Podgórska do pochylni przed kładka o. Bernatka – w prawo pochylnia na dół – na dole w lewo w kierunku mostu Kotlarskiego – bulwar Kurlandzki – za mostem Kotlarskim dolnym bulwarem do zawrotki – powrót górnym bulwarem do przejścia dla pieszych za mostem Kotlarskim – przejście dla pieszych – Podgórska – łącznica do mostu Kotlarskiego – most Kotlarski (połowa jezdni pod prąd) – łącznica do Zabłocia – Zabłocie do parkingu przy starym moście Lajkonik – parking – bulwar Podolski – do pochylni przed Rollego – pochylnia do góry – Rollego – skrzyżowanie z ul. Legionów Piłsudskiego – Przy Moście – Staromostowa – Brodzińskiego – kładka o. Bernatka – Podgórska – skrzyżowanie z ul. Krakowską – Rybaki – bulwar Inflancki (górą) – pochylnia w dół do bulwaru Kurlandzkiego – bulwar Czerwieński – druga pochylnia za mostem Grunwaldzkim do góry – alejka przy pomniku „Dżoka” – Bernardyńska – Idziego – Podzamcze – Info Powiśle (CORT) – bulwar Czerwieński do głównej pochylni w dół – na dole w prawo bulwar Czerwieński – bulwar Rodła – Flisacka – Kościuszki – Senatorska – Kasztelańska – w lewo w al. Focha – połowa jezdni al. Focha do Rudawy – zawrotka na deptak przy al. Focha – deptak al. Focha – deptak al. 3 Maja – meta okolice ul. Reymana.

Trasa Biegu z Dystansem „Dla Małych Serc”: start o godz. 9.30 – bulwar Czerwieński w okolicach mostu Grunwaldzkiego – bulwar Rodła – Flisacka – Kościuszki – Senatorska – Kasztelańska – w lewo w al. Focha – połowa jezdni al. Focha do Rudawy – zawrotka na deptak przy al. Focha – deptak al. Focha – deptak al. 3 Maja – meta okolice kamienia papieskiego

W związku z imprezą, w godzinach ok. 9.00–14.00 zostanie wyłączony ruch pojazdów na al. Focha oraz pętla autobusowa Salwator. Ponadto w godzinach ok. 11.30–13.30 wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ul. Krakowskiej. W związku z zamknięciem al. F. Focha, objazdy:

objazd al. F. Focha od strony Alei Trzech Wieszczów do ul. Piastowskiej – al. 3-go Maja,

objazd al. F. Focha od strony ul. Emaus do Alei Trzech Wieszczów: ul. Królowej Jadwigi – ul. Piastowską i ul. Reymonta.

objazd ul. Kościuszki, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu związaną z pracami na ul. Kościuszki.

W związku z zamknięciem mostu Piłsudskiego w ciągu ul. Krakowskiej i ul. Legionów Piłsudskiego, objazdy:

objazd mostu Piłsudskiego od strony ul. Krakowskiej i ul. Starowiślnej do ul. Kalwaryjskiej: Podgórska – Most Powstańców Śląskich – ul. Na Zjeździe – ul. Limanowskiego,

objazd mostu Piłsudskiego od strony ul. Kalwaryjskiej do ul. Krakowskiej, dla jadących od strony ul. Ludwinowskiej i ul. Długosza: ul. Kalwaryjska – ul. Limanowskiego – ul. Na Zjeździe – ul. Podgórska – ul. Wawrzyńca – ul. Starowiślna – ul. Podgórska,

objazd mostu Piłsudskiego od strony ul. Kalwaryjskiej do ul. Krakowskiej, dla jadących od strony ul. Limanowskiego: ul. Kalwaryjska – ul. Długosza – ul. Ludwinowska – ul. M. Konopnickiej – Most Grunwaldzki – ul. Dietla. Poniżej dalsza część artykułu.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zmiany w komunikacji miejskiej