Poprawa matury 20.08.2024: przecieki, pewniaki. To może pojawić się w arkuszu CKE

Matura poprawka 2024. Kiedy egzamin poprawkowy z matury? [HARMONOGRAM, TERMINY, CKE]

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest identyczny dla zdających maturę 2024 w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Część pisemna odbędzie 20 sierpnia 2024 roku we wtorek o godzinie 9:00

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku w środę.

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2024 roku. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2024 roku.

Matura poprawkowa 2024. Przecieki maturalne. Co będzie na maturze?

Matura poprawa 2024 - gdzie znaleźć przecieki maturalne? Jakie będą zadania na maturze poprawkowej? Czy znane są tematy rozprawki z języka polskiego i wypowiedzi pisemnej z języka angielskiego? Co roku maturzyści, którzy przystępują do poprawki, zadaję sobie te same pytania i licząc na łut szczęścia szukają odpowiedzi w internecie. I faktycznie, można znaleźć strony czy profile w mediach społecznościowych, które twierdzą, że są w posiadaniu przecieków zadań maturalnych na poprawkę.

Należy jednak pamiętać, że większość z nich jest nieprawdziwa i lepiej im nie ufać. W poprzednich latach zdarzały się przypadki oszustw maturalnych. To, co będzie na maturze poprawkowej 2024 do tej pory pozostaje w sferze domysłów. Można natomiast sugerować się arkuszami z lat poprzednich.

Ile osób przystąpi do matury poprawkowej 2024?

9 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur 2024 (dotyczą tylko terminu głównego – majowego). Zgodnie z nimi 84,1 procent, czyli 206 842 osoby zdało egzamin dojrzałości. Do sierpniowej poprawki może przystąpić 10,4 proc. zdających (25 585 osób).

Wiadomo też, że 5,5 proc. nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu, więc te osoby nie mają możliwości przystąpienia do sierpniowej poprawki. Oznacza to, że 13 539 absolwentów nie może przystąpić do egzaminów poprawkowych w tym roku.

