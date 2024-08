Poprawka matury 2024: harmonogram matury poprawkowej 2024 [TERMINY, CKE]

Egzamin poprawkowy 2024: harmonogram, terminy

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest identyczny dla zdających maturę 2024 w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Część pisemna odbędzie 20 sierpnia 2024 roku we wtorek o godzinie 9:00

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku w środę.

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2024 roku. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2024 roku.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację chęci zdawania poprawki?

Deklarację chęci poprawienia egzaminu maturalnego trzeba było złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, jednak nie później niż do 16 lipca 2024 roku. Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy przedłożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Kto może zdawać egzamin poprawkowy?

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten również nie został unieważniony.

