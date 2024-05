Przystań Brzegi: popularne kąpielisko w Krakowie ma złe informacje

Za moment ruszy sezon letni, więc temperatura na zewnątrz sprawi, że wiele osób będzie szukało ochłodzenia na różnych kąpieliskach. Mieszkańcy Krakowa i okolic od lat korzystali z wyjątkowego miejsca, a dokładnie z Przystani Brzegi, lecz - jak się okazuje - w tym roku niestety nie będą mieli takiej możliwości. Właściciele wydali już oświadczenie, które opublikowali między innymi na social mediach.

Popularna atrakcja w Krakowie zamknięta. Przystań Brzegi zawiesza działalność na kilka sezonów

Zgodnie z podanymi informacjami duży kompleks sportowy znajdujący się pod adresem Trakt Papieski zostanie zamknięty na kilka sezonów. Turyści oraz lokalni mieszkańcy z pewnością będą tęsknić za wylegiwaniem się na plaży czy pomostach, oraz za pływaniem kajakami w tym miejscu.

Okazuje się jednak, że właściciele obiektu wstrzymują działalność ze względu na chęć rozwoju. Planowana jest rozbudowa kąpieliska, co w przyszłości sprawi, że będzie jeszcze więcej możliwości i atrakcji.

Będziemy się zmieniać! [...] Nie raz wspominaliśmy wam, że obecna Przystań to jedynie pewien etap, a nie produkt docelowy. I w sumie taki był plan od samego początku, jednak na drodze do tego efektu finalnego spotykały nas różne, przeróżne utrudnienia, od formalnych, przez prawne aż po te finansowe. [...] Nam też jest przykro, ale wszystko się zmienia i my też musimy! Musimy i chcemy, także ze względu na was - czytamy w poście na Facebooku.

