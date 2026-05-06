Potężny halny uderzył w Tatry. Szlaki turystyczne zmieniły się w śmiertelną pułapkę

Potężne porywy halnego, osiągające ponad 100 km/h na najwyższych szczytach, przyniosły nagły skok temperatury w Zakopanem do 16 st. C i spowodowały błyskawiczne zanikanie pokrywy śnieżnej.

Sytuacja na trasach turystycznych jest niezwykle wymagająca: na dużych wysokościach zalega zlodowaciały śnieg, który w godzinach popołudniowych zmienia się w mokrą i zdradliwą maź, potęgując ryzyko upadku.

Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że wyjście w wysokie góry wymaga teraz ogromnego doświadczenia oraz posiadania profesjonalnego ekwipunku, w tym raków, czekana, kasku i zestawu lawinowego.

Niebezpieczne warunki w Tatrach. TPN ostrzega przed topniejącym śniegiem

W połowie tygodnia Tatry nawiedził niezwykle porywisty wiatr halny. Na najwyższych wzniesieniach siła podmuchów przekroczyła 100 km/h, co z automatu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia. Zgodnie z komunikatami wydanymi przez Tatrzański Park Narodowy zjawisko to przyniosło również drastyczne zmiany termiczne. Mieszkańcy Zakopanego już od wczesnych godzin porannych mogli odnotować na termometrach aż 16 stopni Celsjusza. Taka anomalia pogodowa wywołuje błyskawiczne topnienie białego puchu, tworząc gigantyczne utrudnienia na turystycznych ścieżkach.

Chociaż u podnóża gór panuje iście wiosenna aura, na znacznych wysokościach wciąż leży gruba warstwa zimowego opadu. Pomiary wskazują, że na Kasprowym Wierchu zalega 68 centymetrów śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa ta wynosi aż 90 centymetrów. Z kolei Hala Gąsienicowa straciła już swój zimowy charakter i obecnie można tam zaobserwować tylko nieliczne, topniejące fragmenty bieli. Pracownicy TPN nie mają wątpliwości i wprost informują o bardzo niesprzyjających warunkach dla piechurów.

Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego wydali w tej sprawie specjalny komunikat.

„W wyższych partiach gór nadal zalega śnieg, który jest w większości twardy i zmrożony, zwłaszcza w miejscach zacienionych, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia i groźnych upadków”

Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozwagę. Wichury potęgują zagrożenie

Kolejnym, nie mniej istotnym niebezpieczeństwem są gwałtowne zawirowania powietrza, które dają się we znaki przede wszystkim na szczytach i graniach. Wyprawa powyżej schronisk wymaga dziś odpowiednich umiejętności zimowych oraz perfekcyjnej znajomości sprzętu. Na wyposażeniu każdego turysty bezwzględnie musi znaleźć się kask, czekan, raki oraz kompletny zestaw lawinowy.

Problemy nie omijają również dolin, gdzie resztki zimy całkowicie ustąpiły miejsca wodzie. Zalegające kałuże oraz spływające strumienie błota sprawiają, że niżej położone trasy przypominają lodowiska, co stanowi prostą drogę do złamań i bolesnych urazów. Wszelkie piesze wycieczki po górach muszą uwzględniać ten podwyższony stopień ryzyka.

