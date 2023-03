Libiąż. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką. Nie żyje 46-letni pasażer citroena

W piątek, 10 marca na drodze wojewódzkiej nr 780 w Libiążu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca osobowego citroena na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarowym mercedesem. Za kierownicą osobówki siedział 38-letni Ukrainiec. On przeżył wypadek, choć został ranny i trafił do szpitala. Śmierć na miejscu poniósł natomiast 46-letni Polak, który był pasażerem pojazdu.

Po wypadku droga wojewódzka nr 780 była zablokowana przez kilka godzin, a policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności niezbędne do ustalenia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Zarówno kierowca citroena, jak i samochodu ciężarowego byli trzeźwi.

