Gaj. Budowa wiaduktu na Zakopiance. Zmiana organizacji ruchu, utrudnienia dla kierowców

Od poniedziałku, 13 marca na jezdni Zakopianki prowadzącej z Krakowa do Myślenic obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Ma to związek z budową wiaduktu w miejscowości Gaj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że przez około cztery tygodnie jezdnia będzie zwężona, a kierowcy będą korzystać tylko z lewego pasa. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Drogowcy przygotowali jednak rozwiązanie, które będzie częściową ulgą dla użytkowników Zakopianki. Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje cyklicznie od poniedziałku godz. 7.00 do czwartku godz. 17.00. W weekendy ruch będzie płynniejszy, ponieważ kierowcy dostaną możliwość korzystania z dwóch pasów jezdni w kierunku Myślenic.

W Gaju powstaje wiadukt nad DK7 o długości ponad 120 metrów. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową. Dodatkowo powstaną pasy włączania na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w latach 2020/2021 wykazał, że codziennie średnio w tym miejscu przejeżdża prawie 60 tysięcy pojazdów. Nowy wiadukt poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Drogowcy wyremontowali rondo i zapomnieli dokończyć drogę dla rowerów? Kierowcy głupieją przez oznakowanie