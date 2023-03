Ojciec Adam Szustak wygłosi rekolekcje w Krakowie. Biskup będzie mówił o skandalu w Kościele

Rekolekcje 2023 w Krakowie. Nauki wygłosi o. Adam Szustak i bp Artur Ważny

Rekolekcje mają przygotować wiernych na najważniejsze wydarzenie w kalendarzu liturgicznym, czyli Święta Wielkanocne. Zazwyczaj rekolekcje polegają na odprawianiu w kolejnych dniach mszy świętych, podczas których zaproszeni goście wygłaszają konferencje. To właśnie postaci znanych kaznodziejów ściągają do kościołów tłumy wiernych. W tym roku w Krakowie rekolekcje będą głosić między innymi: znany z aktywności w mediach ojciec Adam Szustak oraz biskup pomocniczy tarnowski Artur Ważny.

Pierwszy z duchownych spotka się w wiernymi w parafii Świętej Jadwigi Królowej. Z kolei biskup Ważny przyjedzie do Bazyliki Świętej Trójcy - kościoła ojców dominikanów, czyli zakonu do którego należy... o. Szustak. W obu przypadkach rekolekcje będą głoszone od 12 do 15 marca. Jak podaje "Gazeta Krakowska", spotkania z bp. Ważnym odbędą się pod nieco prowokacyjnym tytułem "Skandal Kościoła". - Skandalicznymi można określić wiele ludzkich działań i nie omija to również instytucji i wspólnoty, której jesteśmy członkami. Czy mimo to warto pozostać, warto trwać? Odpowiedzi mógłby udzielić każdy z nas, w oparciu o własne doświadczenie Kościoła. Natomiast niewielu z nas może wypowiedzieć się na ten temat z pozycji autorytetu biskupa - zachęcają do udziału w rekolekcjach dominikanie.

