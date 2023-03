Wyjechała z domu na rowerze i do tej pory nie wróciła. Poszukiwania zaginionej 41-latki

Tarnów. Figura Matki Boskiej obudowana... skrzynkami energetycznymi. Mieszkańcy aż łapią się za głowy!

Przy nowym budynku w centrum Tarnowa wyrosła kapliczka z figurą Matki Boskiej, która wzbudziła niemałe poruszenie. Nie chodzi jednak o sam wizerunek Maryi, ale o otoczenie, w którym się znalazła. Figura została bowiem obudowana... skrzynkami energetycznymi. Zapytani przez nas tarnowianie, którzy przechodzili ulicą Nowy Świat, nie pozostawili suchej nitki na pomyśle postawienia takiej kapliczki. Ocena zwykle sprowadzała się do jednego, niezbyt pochlebnego słowa. "Ohyda", "masakra", "paskudna" to najłagodniejsze określenia, które padły z ust mieszkańców miasta. Niektórzy byli jeszcze bardziej oburzeni i wprost mówili o "profanacji". Inni zwrócili z kolei uwagę na jeszcze jeden szczegół. - Tam w podwórzu była dawniej stara kapliczka z Matką Boską. Tamta mi się podobała, ta obecna jest okropna. W życiu nie poszłabym pod taką figurę na majówkę. Zresztą nie wiem, czy to bezpieczne skoro tam są skrzynki od prądu i gazu - powiedziała nam pani Maria.

Z kilkunastu zapytanych przez nas przechodniów, nikt nie miał pozytywnego zdania na temat nowego "dzieła" sztuki sakralnej. Nie wszyscy byli jednak szczególnie zdegustowani wyglądem kapliczki, a wręcz podchodzili do sprawy z dużym dystansem. - Może to Matka Boska Energetyczna? Jeśli uchroni nas przed podwyżkami cen prądu i gazu, to niech sobie tu stoi - stwierdził pan Andrzej. Poniżej galeria zdjęć kontrowersyjnej kapliczki.

