Szok w Wadowicach. Tak mieszkańcy mówią o Janie Pawle II, wszystko stało się jasne

Zarzuty tuszowania pedofilii wobec Karola Wojtyły. Mieszkańcy Wadowic reagują na reportaż pt. "Franciszkańska 3"

Wyemitowany przez TVN24 reportaż Marcina Gutowskiego pt. "Franciszkańska 3" wywołał burzę. W materiale zostały omówione przypadki trzech księży pracujących w archidiecezji krakowskiej, którzy dopuszczali się nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Metropolitą krakowskim był wówczas Karol Wojtyła. Z przedstawionych dokumentów oraz relacji świadków wynika, że hierarcha wiedział o bulwersujących ekscesach podległych mu kapłanów, ale nie podjął starań, by usunąć ich ze stanu duchownego. Wsparcia ze strony władz kościelnych nie doczekały się również ofiary upadłych kapłanów: ks. Sadusia, ks. Loranca i ks. Surgenta. Pierwszy z nich został wręcz skierowany do pracy w Austrii, o co kardynał Wojtyła osobiście poprosił ówczesnego metropolitę wiedeńskiego, choć w oficjalnym piśmie nie poinformował o mrocznej przeszłości ks. Sadusia. Poważne zarzuty sformułowane w materiale TVN24 nie zrobiły wrażenia na mieszkańcach rodzinnego miasta Karola Wojtyły. Wadowiczanie bronią Jana Pawła II i kwestionują prawdziwość przedstawionych w reportażu dokumentów.

Jak podaje "Fakt" w wadowickiej bazylice podczas niedzielnych mszy świętych odczytywano komunikat informujący, że reportaż TVN powstał na podstawie dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. To jeden z najczęstszych argumentów podnoszonych przez wadowiczan w obronie papieża Polaka. Z kolei inni mieszkańcy miasta podkreślają zasługi Jana Pawła II w odzyskaniu wolności przez Polaków oraz powszechny szacunek, którym cieszył się papież w trakcie swojego pontyfikatu.

– Za życia Jana Pawła II Polacy całkiem inaczej go traktowali. Tłumy go witały, a teraz jest nagonka. Zmieniło się życie i poglądy w Polsce, na złe. Jan Paweł II nie zasłużył na to. Był wielkim Polakiem, przyniósł nam wolność. Zapomnieliśmy o tym - powiedział "Faktowi" pan Sławomir.

– Jestem oburzona tym, co słyszę, ile złego mówi się o Ojcu Świętym. On, dla nas wadowiczan zawsze był i będzie święty. Tutaj się urodził, tutaj chodził do szkoły. Cały świat traktuje go z szacunkiem, aż przykro, że we własnej ojczyźnie posądza się Ojca Świętego o coś takiego - dodaje pani Mieczysława.

Przypomnijmy, że sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Głos w sprawie zabrał też premier Mateusz Morawiecki.

