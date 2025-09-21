Poważne utrudnienia na Zakopiance! Podano datę

Zakopianka: nocne zamknięcia tunelu pod Luboniem Małym

Kierowcy podróżujący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. W nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym zostanie czasowo zamknięty z powodu zaplanowanych prac serwisowych i przeglądu systemów bezpieczeństwa – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wyjaśnił Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, w pierwszą noc (z 22 na 23 września) od godziny 22.00 do 6.00 rano nie będzie możliwy przejazd w kierunku Zakopanego. Drugiej nocy (z 23 na 24 września) w tym samym przedziale czasowym ruch zostanie wstrzymany w kierunku Krakowa. Dodatkowo w obu terminach, między godziną 1.30 a 2.00 w nocy, tunel zostanie całkowicie zamknięty w obu kierunkach. W tym czasie drogowcy przeprowadzą próby związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Co obejmą prace? To cykliczny przegląd systemów, a nie przebudowa

Jak podkreśla GDDKiA, prace serwisowe mają charakter cykliczny i są niezbędne do utrzymania pełnej sprawności obiektu. Obejmą one m.in. przegląd systemów:

oświetlenia i zasilania,sterowania i wentylacji,monitoringu i czujników,nagłośnienia i łączności,hydrantów oraz dylatacji.

Objazdy dla kierowców

Na czas zamknięcia trasa S7 między węzłami Lubień i Skomielna Biała będzie niedostępna. Kierowcy zostaną skierowani na objazdy drogą wojewódzką nr 968 przez Mszanę Dolną, a następnie drogą krajową nr 28. Tunel pod Luboniem Małym w Beskidzie Wyspowym to ważny element drogi ekspresowej S7. Ma 2058 metrów długości i jest najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Oddano go do użytku 12 listopada 2022 r.

