Poważny wypadek w Tatrach. Służby w akcji na Mnichu

Do zdarzenia doszło na wschodniej ścianie szczytu. Jak informuje RMF FM, mężczyzna miał wpaść do Studni na Mnichu. Ratownicy próbują dotrzeć do taternika, który znajduje się w jaskini.

Na miejscu pojawiło się kilkunastu ratowników i śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowany mężczyzna doznał licznych obrażeń, między innymi głowy. Po wydobyciu z jaskini na linach, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem.

Studnia w Mnichu to jaskinia z trzema otworami. Ma kilka poziomów a jej całkowita głębokość wynosi ponad 23 metry. Miejscami jej korytarze opadają pionowo w dół.

