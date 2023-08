Pudło z nietypową zawartością podrzucone do okna życia. "Tego jeszcze nie było"

Kraków. Kartonowe pudło podrzucone do okna życia. W środku były żywe zwierzęta

Siostry zakonne opiekujące się oknem życia, znajdującym się przy Domu Samotnej Matki na ul. Przybyszewskiego w Krakowie poinformowały KTOZ o nietypowym znalezisku. Wewnątrz okna znajdowało się kartonowe pudło z żywymi zwierzętami w środku. Ktoś w taki sposób porzucił aż osiem kociąt. Małe futrzaki wymagały leczenia, ponieważ cierpiały na zaawansowane stadium kociego kataru. Kotki znalazły już właściwą opiekę, jednak osoby zajmujące się pomocą zwierzętom załamują ręce, ponieważ rośnie liczba przypadków porzucania pupili przez ich właścicieli.

- Tego jeszcze nie było. Kierowca KTOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie otrzymał zgłoszenie, że do odbioru jest 8 kociąt z okna życia. Ale - uwaga - z okna życia dla dzieci, prowadzonego przez siostry zakonne na ul. Przybyszewskiego.... Tak więc mamy kolejne kocie dzieci pod opieką. I do tego z bardzo zaawansowanym kocim katarem. Jakby tego mało, przed chwilą do nas na Floriańską trafił kolejny kotek. Ciężko uwierzyć w to co się dzieje. Ten rok jest wyjątkowo ciężki. Tylu oddawanych zwierząt nie pamiętają najstarsi pracownicy. Pamiętajcie, że za pośrednictwem naszego biura można wykupić taniej zabieg kastracji/sterylizacji. Osobom w ciężkiej sytuacji materialnej pomagamy w pokryciu kosztów takiego zabiegu - relacjonuje KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

