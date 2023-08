Grupa Wagnera szuka najemników w Krakowie? Reklama znalazła się w nietypowym miejscu

Grupa Wagnera rekrutuje w Krakowie? Podejrzane naklejki w mieście

W Krakowie pojawiły się reklamy promujące... wstępowanie do Grupy Wagnera. To prywatna, rosyjska firma wojskowa, uznana przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE za organizację terrorystyczną. Za jej twórcę uchodzi Jewgienij Prigożyn nazywany "kucharzem Putina". Pod koniec czerwca członkowie formacji uczestniczyli w operetkowym puczu, rzekomo zakończonym dzięki mediacji Aleksandra Łukaszenki. Obecność podejrzanych reklam w Krakowie potwierdził Łukasz Wantuch, dodając jednak, że akcja może być prowokacją. Dla bezpieczeństwa własnych urządzeń elektronicznych i danych na nich zgromadzonych najlepiej nie skanować kodów QR umieszczonych na budzących wątpliwości reklamach. - Bardzo dziwna i zagadkowa sprawa. W Krakowie pokazały się plakaty reklamujące werbunek do... Grupy Wagnera. To jakaś prowokacja, okazało się, że nie tylko w Krakowie - napisał na FB radny Łukasz Wantuch.

Jedna z naklejek promujących Grupę Wagnera została umieszczona w bardzo nietypowym miejscu. Użytkownik mediów społecznościowych znalazł ją w... publicznej toalecie.

Residents of Krakow in Poland are complaining about Wagner recruitment stickers in public toilets pic.twitter.com/Gca0rNKUqK— What the media hides. (@narrative_hole) August 9, 2023