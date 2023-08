Wstrząsający atak w Zakopanem. Łania tratuje dziecko. Rodzice w szoku

Trafił do aresztu

Sobotni (5 sierpnia) incydent na Równi Krupowej wzbudził olbrzymią dyskusję w Internecie. Przypomnijmy, że gdy dwie osoby dorosłe oraz małe dziecko zbliżyły się na bardzo bliską odległość do łani, ta zareagowała instynktownie i przewróciła malucha na ziemię. Na szczęście dziecku nie stało się nic poważnego, jednak zdarzenie wzbudziło przerażenie wśród osób będących świadkami wypadku. Nagranie incydentu opublikował Tygodnik Podhalański. Filmik doczekał się ponad 300 tysięcy wyświetleń na Facebooku i licznych komentarzy. Większość użytkowników sieci w bardzo niepochlebnych słowach wyraża się o opiekunach, którzy sami podeszli do dzikiego zwierzęcia, a dodatkowo pozwolili, by dziecko zostało narażone na niebezpieczeństwo.

- Może dwunożne w końcu się nauczą... - pisze Karolina.

- Tacy ludzie powinni mieć w ogóle zakaz przyjazdu w góry..... Warto było dla tych fotek? Jeszcze narazili nieświadome zagrożenia dziecko.... - Lucyna.

- Winni są turyści. Dokarmianie dzikich zwierząt jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Jeszcze większą głupotą jest zbliżanie się do stada. Szkoda dziecka ale opiekunowie powinni myśleć a nie podziwiać. Brak słów - Monia.

- Foteczka najważniejsza. Obraz bezmyślności naszych czasów - Magdalena.

- Dobrze, że tylko przewróciła, może ludzie w końcu zrozumieją że są to dzikie zwierzęta i nie należy do nich blisko podchodzić - Anna.

- Selfie ważniejsze - Sabina.

- Ależ brak nieodpowiedzialności i głupota dorosłych. Szkoda dziecka - Wioleta.

- Brak wyobraźni - Natalia.

- Musimy czuć respekt, dzikie jest nieobliczalne - Izabela.

- Brak wyobraźni ze strony ludzi - Basia.

- Ludzka głupota nie zna granic - Halina.

- Powinni za to dorośli dostać solidny mandat - Agnieszka.

- Dobrze że tak się tylko skończyło bo mogło dużo gorzej .. Ludzie zacznijcie myśleć to nie boli - Ilona.

- Bo oni chyba zapomnieli że nadal jest to dzikie zwierze - Magda.

- Rozumy pozjadane … - Dominika.

- Co to za ludzie zupełnie pozbawieni wyobraźni i całkowity brak odpowiedzialności to nie ZOO - Irena.

- Straz powinna zatrzymac doroslych - Anna.

- Głupota nie zna granic! - Lena.

- Łania jest bardziej odpowiedzialnym rodzicem od nich - Magda.

- To są ci którzy myślą że zwierzęta to stworzenia z bajek, i super przytulaśne, i całuśne - Sławomir.

Zakopiańska policja ostrzega: "Nie zbliżajcie się do dzikich zwierząt"

O tej porze roku dzikie zwierzęta regularnie pojawiają się w centrum Zakopanego. W związku z tym policja apeluje do mieszkańców i turystów o ostrożność i niedokarmianie zwierząt. - Brak wyobraźni opiekunów może zakończyć się tragicznie dla dziecka, a dla nich samych będzie następstwem konsekwencji prawnych zagrożonych karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - ostrzegają zakopiańscy mundurowi.

