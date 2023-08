Łania przewróciła dziecko na Równi Krupowej. Świadkowie krzyczeli z przerażenia

Policjant staranował jego auto. Nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Wezwał... policję!

Zakopane. Dziecko przewrócone przez łanię. Świadkowie krzyczeli z przerażenia

Dzikie zwierzęta to nie maskotki, do których można się zbliżać i robić sobie z nimi zdjęcia! Boleśnie przekonały się o tym dwie dorosłe osoby sprawujące opiekę nad małym dzieckiem. Cała trójka na Równi Krupowej w Zakopanem podeszła bardzo blisko do pozornie spokojnej i przyjaźnie nastawionej łani. W pewnym momencie doszło jednak do groźnego incydentu. Łania przewróciła dziecko na ziemię, szczęśliwie zwierzę bardzo szybko odskoczyło i małoletniemu nie stało się nic poważnego. Scena została nagrana przez świadka, a wideo z zajścia opublikował Tygodnik Podhalański. Słychać na nim, że osoby postronne krzyczą z przerażenia po przewróceniu dziecka przez łanię. - Jezus, Maria patrz! - krzyczy jedna z kobiet. - Ja pier***elę - emocjonuje się druga z kobiet. Wideo znajduje się poniżej.

Zakopiańska policja ostrzega: "Nie zbliżajcie się do dzikich zwierząt"

O tej porze roku dzikie zwierzęta regularnie pojawiają się w centrum Zakopanego. W związku z tym policja apeluje do mieszkańców i turystów o ostrożność i niedokarmianie zwierząt. - Brak wyobraźni opiekunów może zakończyć się tragicznie dla dziecka, a dla nich samych będzie następstwem konsekwencji prawnych zagrożonych karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - ostrzegają zakopiańscy mundurowi.