We wtorek, 8 sierpnia w Parku Strzeleckim w Tarnowie doszło do bardzo groźnego wypadku. 10-letnia dziewczynka została uderzona przez konar oderwany od drzewa przez silny wiatr. Dziecko wymagało pomocy medycznej i trafiło do szpitala św. Łukasza w Tarnowie. Na szczęście życiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podaje TVN24, 10-latka doznała urazu głowy i kończyny, lecz znajduje się w ogólnie dobrym stanie. Na miejscu interweniowała straż miejska i pożarna. Strażacy podjęli decyzję o przycięciu kasztanowca, którego konar uderzył dziecko.

Fragment Parku Strzeleckiego, gdzie doszło do wypadku jest obecnie oddzielony taśmą i nie można z niego korzystać. Na miejscu znajdują się jeszcze nieuprzątnięte gałęzie i konary drzewa. Dopiero po ich usunięciu siłownia plenerowa zostanie ponownie udostępniona osobom postronnym. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

