Świniarsko. Tragiczne zderzenie osobówki z ciężarówką. Nie żyje młody kierowca peugeota

W czwartek, 10 sierpnia około godz. 6.00 w Świniarsku (powiat nowosądecki) doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Po kraksie kierowca ciężarowego mercedesa opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem strażaków i nie uskarżał się na żadne dolegliwości. Niestety śmierć na miejscu poniósł 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny kierujący peugeotem. Po zderzeniu został on zakleszczony w samochodzie. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych rozcięli karoserię, dostali się do mężczyzny i wynieśli go na desce ortopedycznej. Wówczas ratownicy medyczni potwierdzili, że 21-latek już nie żyje. Dalsze działania zastępów straży polegały na uprzątnięciu pozostałości karoserii z drogi oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Po przeprowadzonych czynnościach dochodzeniowych, pomoc drogowa usunęła uszkodzone pojazdy z jezdni. W związku z tym udrożniono ruch drogowy. Działania strażaków trwały ponad pięć godzin.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21-letni kierowca peugeota zjechał na sąsiedni pas ruchu i doprowadził do zderzenia z ciężarówką. Szczegółowe okoliczności tragedii zostaną ustalone w trakcie śledztwa.

Andrzej Ch. przychodził do sąsiada i molestował ośmiolatkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.