Strefa objęta zakażeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa pomorskiego objęła całe Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz 12 gmin:

Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański i Suchy Dąb w powiecie gdańskim

Przodkowo i Żukowo w powiecie kartuskim

Kosakowo i Puck w powiecie puckim

Reda, Rumia, Szemud i Wejherowo w powiecie wejherowskim

Decyzja została podjęta po wykryciu przypadków zakażeń afrykańskim pomorem świń w okolicach Gdyni. Jak informuje urząd wojewódzki, strefa zakażenia zostanie oznakowana żółtymi tablicami ostrzegawczych "Uwaga! Afrykański pomór świń. Strefa objęta skażeniem u dzików".

Wytyczne dla hodowców

W związku z wprowadzeniem strefy zakażenia ASF, wprowadzono specjalne wytyczne dla hodowców trzody chlewnej. Są oni zobowiązani m.in., by posiadać maty dezynfekcyjne przed wjazdem do gospodarstwa oraz do utylizacji wszystkich padłych, odstrzelonych oraz odłowionych dzików, po wcześniejszym badaniu w kierunku ASF.

Jak informuje urząd, nie ma ograniczeń w zakresie pozyskiwania mięsa pochodzącego z uboju na użytek własny. Trzoda chlewna, może być kierowana do uboju wyłącznie do zakładów wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, brak jest ograniczeń w przemieszczaniu przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego do innych państw UE oraz większości krajów trzecich. Restrykcje nie wpływają na działanie portów morskich na terenie Gdańska oraz Gdyni.

Rozporządzenie obowiązuje do 24 lipca 2024 roku.

"Dokładamy wszelkich starań, aby uniemożliwić dzikom przemieszczanie się poza strefę objętą zakażeniem. Współpracujemy z GDDKiA w celu uszczelnienia przejść, kanałów i węzłów komunikacyjnych wzdłuż m.in. obwodnicy Trójmiasta, a we współpracy z kołami łowieckimi i Lasy Państwowe zwiększyliśmy odłów sanitarny" - czytamy w komunikacie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakaz wstępu do lasów

W ramach odrębnego rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii, wprowadzono zakaz wstępu do lasu na terenie Gdyni. Obowiązuje on do 29 maja. Za jego złamanie grozi kara grzywny.

Afrykański pomór świń (ASF) - co to za choroba?

Afrykański pomór świń to choroba, która wywodzi się z Afryki. Pierwsze przypadki ASF wykryto w Polsce w 2014 roku u dzików, które najprawdopodobniej przyszły z terenów Białorusi. Wirus nie jest groźny dla człowieka, jednak może być przez niego przenoszony. Choroba jest groźna jedynie dla dzików i świń.

Wirusa można jednak przenieść m.in. na podeszwach butów, co w efekcie może zagrażać trzodzie chlewnej.

