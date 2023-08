Sceny jak z filmu kryminalnego pod Krakowem. Cudzoziemcy napadli na swojego rodaka

Słomniki. Bójka trzech Gruzinów z użyciem noża. 29-latek trafił do szpitala

Trzech obywateli Gruzji w wieku od 28 do 35 lat w podkrakowskich Słomnikach (powiat krakowski) urządziło sobie bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W trakcie scysji jeden z nich został zraniony nożem i wymagał pomocy medycznej. Mężczyzna trafił do szpitala, jego rany okazały się jednak powierzchowne i życiu 29-latka nic nie zagraża. Pozostali uczestnicy bójki uciekli z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji, ale ich personalia zostały ustalone przez mundurowych, którzy zatrzymali cudzoziemców. W działaniach dotyczących tej sprawy brali udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz wydziału kryminalnego KWP Kraków.

Zatrzymani przyznali się do zarzutów. Chcą dobrowolnie poddać się karze

28-latek usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat, natomiast 35-latek i 29-latek udziału w bójce, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Wszyscy uczestnicy bójki przyznali się do przedstawionych zarzutów i zwrócili się o możliwość poddania się dobrowolnie karze, na co wyraziła zgodę prokuratura.

