Awantura w ośrodku dla uchodźców. Ukrainiec groził rodakom nożem

Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze interweniowali w ośrodku dla uchodźców z powodu awantury, która wywiązała się pomiędzy czwórką Ukraińców. 29-latek używając noża dopuścił się gróźb karalnych wobec swoich rodaków: dwóch kobiet i mężczyzny. Agresor został zatrzymany, a następnie przetransportowany do policyjnego aresztu. W ciągu kilkunastu godzin funkcjonariusze zebrali dowody, na podstawie których przedstawili zatrzymanemu zarzut gróźb karalnych. Następnie akta sprawy wraz z wnioskiem o wydanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych trafiły w ręce prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

29-latek trafił do aresztu. Jaka kara mu grozi?

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Prokurator mając na względzie ochronę pokrzywdzonych zwrócił się do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie. We wtorek. 8 sierpnia 29-latek został osadzony za kratkami. Za groźby karalne grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności.

