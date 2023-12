i Autor: Dariusz Biegacz/CC BY-SA 4.0/wikipedia

Jesteś prawdziwym krakusem i uważasz, że znasz wszystkie słowa charakterystyczne dla swojego regionu? Chętnie to sprawdzimy! Przygotowaliśmy dla was specjalny quiz z gwary krakowskiej, w którym komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi eksperci. Już teraz uprzedzamy, że niektóre pytania mogą być podchwytliwe. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie ma na co czekać - zaczynamy!