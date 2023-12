Boże Narodzenie 2023. Jakie potrawy wigilijne spożywają krakowianie?

W różnych regionach w Polsce lista potraw wigilijnych nieco się od siebie różni. W Krakowie istnieje kilka dań, bez których większość mieszkańców nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia. Jesteście ciekawi, co na wigilię jedzą krakowianie? Jeśli tak, to świetnie się składa - zapraszamy do naszej galerii, z której dowiecie się co nieco o zwyczajach świątecznych mieszkańców stolicy Małopolski. Gotowi? No to nie ma na co czekać, zaczynamy!

Krakowskie przysmaki wigilijne. Które potrawy są popularne w Małopolsce?